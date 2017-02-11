تعرف على أفضل علاج للاكتئاب

وجد العلماء بأن “الحب” هو أفضل علاج للاكتئاب، وأن دعم الحبيب يساعد وبسرعة على الخروج من هذه الحالة، كما يساعد في تجنب الوقوع في الاكتئاب مستقبلا.

هذا وأجرى خبراء من الجامعة الكندية في ألبرتا استطلاع لـ1407 من الأزواج، التي كان أحد الزوجين في وقت ما بحالة من الاكتئاب الشديد. حيث اتضح أن “الحب” يعطي قوة للشخص للتغلب على التوتر والفتور، ويزيد من الثقة بالنفس. كما أن دعم الحبيب النفسي يكون له تأثير إيجابي ويساعد على التخلص من هذه الحالة وبمدة أسرع، كما أن الحب يضفي على الشخص القوة للتعامل مع الاضطرابات والتغلب عليها. وقد نشرت نتائج الاستطلاع كاملة في مجلة “Developmental Psychology “.

وللمساعدة في التغلب على الاكتئاب يجب إظهار المشاعر الحقيقية للشريك، وكلما كانت هذه المشاعر أقوى ويتغللها الحنان كلما تراجع الاكتئاب. كما أكد العلماء أن هذه الطريقة لا تفيد فقط بالتغلب على الاكتئاب وإنما تقوي العلاقة بين الشريكين.