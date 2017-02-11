محافظة سلفيت تنظم مسار بيئي سياحي لوفد من بيت لحم

سلفيت/PNN – نظمت محافظة سلفيت بالتعاون مع وزارة الإعلام اليوم السبت، مسار بيئي سياحي لوفد من مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ومركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، للتعرف على التنوع الحيوي والآثار التاريخية بالمحافظة، وما يعانيه وادي قانا ومزارعيه من مضايقات الاحتلال والمستوطنين.

وشارك في الجولة التي استهدفت البلدة القديمة ومحمية وادي قانا في ديراستيا مدير التربية والتعليم في بيت لحم سامي مروه، والمدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي سيمون عوض، يرافقهم طاقم من موظفي الادارة العامة للتخطيط ودائرة العلاقات العامة والإعلام في محافظة سلفيت، ووزارة الاعلام، ومديرية تربية سلفيت ورئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان ومدير سياحة سلفيت منتصر موسى.