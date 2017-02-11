فوائد الطحينية لصحتك وجسمك تكاد الطحينية تتوافر في كل منزل، فهي تعتبر من أهم المواد الغذائية الضرورية في كل مطبخ، والمكون الأساسي في تحضيرها هو السمسم المحمص المطحون.

ويعتبر السمسم مصدر غني جدا بالزيوت الأحادية غير المشبعة وهي من الزيوت المفيدة جداً. تعرفوا على فوائد زيت السمسم!

تتكون بذور السمسم من حوالي 50-60% من الزيت، الذي يسمى بزيت السيرج ويعتبر من أغلى أنواع الزيوت النباتية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية ويعتبر مصدراً غنياً بالفيتامينات (E، B1، B2، B3، B5، B6)، ويحتوي كل 100 غرام سمسم على 585 سعر حراري.

وننصح، نحن، أخصائيو التغذية، دائماً بتناول كل ما هو طبيعي ومحضر بطريقة صحية لضمان الحصول على الفائدة الغذائية بشكل أكبر.

كيف تعدون الطحينية في المنزل؟

يمكنكم تحضير الطحينية في المنزل بغاية السهولة، واليكم طريقة إعداد الطحينة في البيت

المكونات

كأس من السمسم المحمّص.

كأس طحين.

ثلاث أرباع الكأس زيت.

طريقة التحضير:

نقوم بطحن كميّة السمسم المحمّص في خلاط البهارات بشكل جيد، ثمّ نضعها في وعاء الخلاط مع الطحين والزيت، ونقوم بخلط المكوّنات بشكل جيّد للحصول على الطحينة.

وتدخل الطحينة في صنع الكثير من الأطباق الشرقية مثل الحمص، والكفتة بالطحينة، وتقدّم مع البقدونس والثوم كطبق جانبي مع السمك (البقدونسية)، او مع الباذنجان لصنع المتبل، كما تدخل في صناعة الحلاوة الطحينية( اقرأ حول:فوائد البقدونس). أما عن فوائد الطحينية فإليكم أهمها:

فوائد الطحينية لصحتك:

مضاد أكسدة ممتاز للبشرة فالزيوت التي تحتويها بذور السمسم تمنع ظهور التجاعيد وتعمل على تصفية الوجه وزيادة رطوبته ونضارته.

تعالج التهاب اللّثة وتقرحات الفم بوضع طبقة من الطحينية على اللثة او مكان التقرح.

تُستعمل للتخلّص من الدمامل عن طريق التدليك بقطنة على مكان وجود الخرّاج .

تعمل الطحينية على خفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير لاحتوائها على عنصر المغنيسيوم كما انها تلعب دوراً مهما في الحفاظ على صحة القلب ومنع الاصابة بتصلب الشرايين لاحتوائها على مادة السيسامول (Sesamol).

ثبت في بعض الدراسات أن مادة السيسامول تحمي من تلف الحمض النووي عند التعرّض للإشعاع. اقرأ أيضاً: تعرف على أماكن تواجد الجراثيم في المنزل.

تعتبر الطحينية مصدراً ممتازاً للكالسيوم خصوصا لمن يشعر بالانزعاج من تناول الحليب ومنتجاته، ويلعب الكالسيوم دوراً هامّاً في صحة العظام والوقاية من هشاشتها.

يعزز صحة الجلد، كما أثبتت الدراسات أن الزنك مهم لزيادة كثافة المعادن في العظام وصحة العظام ككل، فقد نشرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، دراسة تبين وجود علاقة بين نقص الزنك وهشاشة العظام في الورك والعمود الفقري.

تعدّ الطحينية مصدراً جيّداً للبروتين.

يعتبر وصفة لعلاج الإمساك لاحتوائه على الزيوت المفيدة الملينة للامعاء.

يستخدم كوصفة في زيادة إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات.

يمنع السرطان لاحتوائه على مركب مضاد للسرطان يسمى الفيتات، كما ان عنصر المغنيسيوم في بذور السمسم أيضا تعمل كاجسام مضادة للسرطان. وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن خطر اورام القولون والمستقيم انخفض بنسبة 13٪ وخطر الاصابة بسرطان القولون بنسبة 12٪ لكل 100 ملغ من المغنيسيوم التي تم تناولها. بالصور: مضادات الأكسدة ونظامك الغذائي

الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يعدّ النحاس معدناً مهماً لعمل الأنزيمات المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، ومن المعروف ان النحاس يستخدم للحد من الألم وتورم المفاصل. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا المعدن على توفير قوة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

مفيد لمرضى الجهاز التنفسي ويمنع الربو عن طريق منع تقلصات الشعب الهوائية ويرجع ذلك الى وجود المغنيسيوم في بذور السمسم.