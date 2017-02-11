المستشفى_مطلب_شعبي تعلن عن نجاح جهودها بتعهد بتخصيص امير قطر 25 مليون دولار لانشاء مستشفى رفح

رفح/PNN – اعلنت حملة مبادرة #المستشفى_مطلب_شعبي عن تكلل جهودها بالنجاح بعد إقرار سمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لإنشاء مستشفى في رفح.

وعبرت مبادرة المستشفى مطلب شعبي عن شكرها وعرفانها لكل من شاركنا بالحملة ، وشكرت بشكل خاص دولة قطر ، وقيادات العمل الوطني في رفح على جهودهم في وضع حل لهذه القضية التي لطالما أرقت سكان محافظة رفح.

وقالت في بيان لها بعد جهود حثيثة قام بها مبادرون شباب بإطلاق مبادرة #المستشفى_مطلب_شعبي للمطالبة بإنشاء مستشفى بمدينة رفح التي عانت الأمريين على مر العصور خاصة فترة الحروب الإسرائيلية ، تخللها العديد من الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام على مدار شهريين متتاليين، وحملة مقابلات مع شخصيات قيادية وجلسات إستماع ولقاءات ضغط ومناصرة حول الموضوع لنقل صوت ربع مليون مواطن للجهات المعنية.

واضافت تحركات مبادرة #المستشفى_مطلب_شعبي لاقت قبول جميع الجهات من صحفيين وأطر صحفية ونقابية وتجمعات شبابية إمتدت لتطال كافة مؤسسات المحافظة وتجمعاتها، من ملتقى إعلاميات الجنوب والتجمع الإعلامي الفلسطيني ومركز سمارت ميديا والقوى الوطنية والإسلامية وصالون حلمي الثقافي والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، ومركز الميزان، ولجنة المخاتير والعشائر في المدينة، ونقابة الصحفيين، وكتلة الصحفي الفلسطيني، وشخصيات وجهات ومؤسسات كثيرة ساهمت بجهدها دون ان تعلن ذلك.

واكدت مبادرة #المستشفى_مطلب_شعبي ان جهودها عملت على إعادة تسليط الضوء على حاجة رفح الماسة لمستشفى ، وتأجيج الرأي العام وإثارته داخليا وخارجيا، تكللت بالنجاح بعد إقرار سمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لإنشاء المستشفى في المدينة.