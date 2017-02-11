زخات أمطار وعواصف رعدية وأجواء تُصبح أشد برودة تدريجيا ً

رام الله/PNN – موقع طقس الوطن – تتأثر المنطقة بعد ظهيرة اليوم السبت، بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يترافق بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يعمل لاحقاً على بناء سُحب ممطرة، وبالتالي تتهيأ الفرصة في النصف الثاني من اليوم السبت لهطول زخات مُتفرقة من المطر، قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مُتباعدة، ويحذر من تشكل سيول محلية.

وفي يوم غدٍ الأحد، تواصل درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة الى غائمة جزئياً، ويُتوقع تساقط زخات مُتفرقة من المطر في أنحاء مُتفرقة من البلاد، يصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات البَرَد، وتهب رياح نشطة أحياناً، مُثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجنوبية، ويستمر التحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية.

وفي يوم بعد غدٍ الاثنين يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة لتُصبح دون معدلاتها العامة، ويُتوقع أن تسجل العظمى في المنطقة الجبلية ما بين 8-10 درجات مئوية، وتهطل زخات مُتفرقة من المطر، مصحوبة بعواصف رعدية مُتفرقة، وتسقط زخات من البَرَد، وتهب رياح نشطة على فترات مُتباعدة خاصة في حال حدوث البرق والرعد، ويحذر من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية.

وفي يوم الثلاثاء المُقبل، تُصبح درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامة، وتكون الأجواء أكثر برودة، ويستمر هطول زخات متفرقة من المطر مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق 1000 م صباحاً، فيما تتلاشى الفرصة ظهراً، ويحذر من خطر الانزلاق على الطرقات، ومن تشكل السيول والفيضانات.

وتزداد الأجواء برودة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من المطر، قد تكون فوق القمم على شكل زخات ثلجية خفيفة.