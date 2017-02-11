إصابة عامل بناء في إنقلاب توصيلات مضخة باطون عليه في إذنا بالخليل

الخليل/PNN – تمكنت طواقم مركز دفاع مدني الياسرية في محافظة الخليل اليوم السبت ، من إنقاذ وإخلاء عامل بناء بعد سقوط توصيلات مضخة الباطون عليه أثناء عمله في تسليح عقدة بالباطون المسلح في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ، أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث ، فأصيب عامل بناء بعد سقوط مواسير توصيل مضخة باطون مسلح عليه أثناء عمله في صب الباطون على عقدة سقف منزل قيد الإنشاء في بلدة إذنا بالمحافظة ، وعليه عملت الطواقم على إخلاء المصاب الذي وصفت جروحه بالمتوسطة فتم تقديم الاسعاف الاولي اللازمة له من تثبيته على الحمالة وإنزاله عن سقف المبنى ونقله بمركة الإسعاف للمشفى لمتابعة العلاج .

وبهذا يهيب الدفاع المدني بالعاملين وأصحاب الورش، بضرورة الالتزام والتقيد باشتراطات الوقاية والسلامة المهنية في أماكن العمل والورش ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة أثناء العمل بالمناطق المرتفعة والخطرة ؛ حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة أرواحهم ، وتفادياً لوقوع حوادث أخرى .

كما أضاف مدير دفاع مدني محافظة الخليل العقيد مهندس معاوية دراغمة ، في كلمة له، ضرورة عدم الاستهانة والإهمال بتدابير وشروط الوقاية والسلامة العامة في المنشآت والورش والمحلات التجارية والمباني قيد الإنشاء ، والالتزام دائماً بهذه الشروط حرصاً على سلامة المواطنين وحماية للممتلكات ، مشدداً على تكثيف الجولات التفقدية للمشاريع قيد الإنشاء ، واستكمال تنفيذ جولات الوقاية والسلامة على المنشآت والمحلات لإلزام المواطنين بتطبيق الاشتراطات .