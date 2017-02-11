تعرّف على جديد الهواتف الذكية

ينتظر عشاق الهواتف النقالة ما ستكشفه شركات مثل “سوني” و”هواوي” و”إل جي” و”إتش تي سي” عن أحدث هواتفها الذكية في مؤتمر ومعرض الجوال العالمي 2017 MWC، المزمع انعقاده في برشلونة نهاية شباط/ فبراير الجاري.

فيما قد تكون شركات مثل “موتورولا” و”نوكيا” من مفاجآت الحدث حيث أعلنت كل شركة منهما عن نيتها إقامة حدث لها في المدينة الإسبانية على هامش المؤتمر، أما شركة مثل “سامسونغ” فيظل موقفها من إطلاق هاتف جديد خلال نسخة العام الحالي غير واضح، فيما قد تفوت شركات مثل “شاومي” و”مايكروسوفت” الحدث دون أجهزة جديدة.

وتعد “سوني” أحد أبرز الشركات المنتظر أن تكشف عن عدة هواتف ذكية خلال المعرض المذكور. وأشارت تقارير إلى أن الشركة اليابانية تعتزم الكشف عن خمسة هواتف دفعة واحدة خلال المؤتمر، من بينهما هاتفين على الأقل في فئة الهواتف عالية المواصفات، وهي الشركة التي ستقيم مؤتمر لها خلال أول أيام الحدث.

وزعمت تسريبات أن الهاتفين المنتظر أن تكشف عنهما سوني في فئة الهواتف عالية المواصفات، هما هاتفي إكسبريا إكس زد 2 وإكسبريا إكس 2، حيث أن الشركة طورت هاتفين الأول تحت الاسم الرمزي “يوشينو” والثاني تحت اسم “بلانك برايت”.

وبالنسبة لـ”إل جي”.. فإن من بين الهواتف الأخرى المنتظرة خلال مؤتمر الجوالات العالمي، هاتف جي 6 من إل جي، والذي سيكون أحدث طراز من سلسلة الهواتف عالية المواصفات التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية. وتشير التقارير إلى أن الهاتف إل جي جي 6 سيأتي بشاشة من نوع إل سي دي بدون حواف.

من جانبها، تعتزم “هواوي” إزاحة الستار عن أحدث هواتفها عالية المواصفات في المؤتمر، لتكشف عن الطراز الجديد في سلسلة هواوي بي، وذلك بالكشف عن الهاتف هواوي بي 10، والمنتظر أن يأتي بشاشة قياس 5.5 بوصة، وهيكل معدني، وقارئ لبصمة الإصبع.

وعلى الرغم من كشف الشركة التايوانية “إتش تي سي” عن هاتف عالي المواصفات الشهر الماضي، وهو هاتف إتش تي سي يو آلترا، فإن التقارير تشير إلى إمكانية إزاحتها للستار عن الهاتف إتش تي سي 11، بشاشة 5.5 بوصة بدقة QHD، والتي قد تأخذ تصميما بلا حواف.

كما تنوي “موتورولا” التي تعمل تحت مظلة لينوفو، أن تُجري حدثاً خاص بها على هامش المؤتمر، حيث يتوقع أن تكشف عن هاتف جديد عالي المواصفات ضمن سلسلة موتو.

من جانبها، أرسلت شركة إتش إم دي، المالكة الجديدة لعلامة هواتف “نوكيا” دعوات لحدث ستقيمه في برشلونة قبيل إنطلاق مؤتمر MWC، وهو الحدث الذي ينتظر أن يشهد إطلاق هاتف جديد، حيث تشير تسريبات إلى إمكانية إزاحة الستار عن نوكيا 8، لينافس في فئة الهواتف عالية المواصفات.

وعلى عكس أغلب الشركات المنافسة التي تستعد للكشف عن أبرز هواتفها عالية المواصفات خلال المؤتمر، فإن سامسونغ – بحسب البوابة العربية للاخبار التقنية — قد لاتكشف عن أحدث هواتفها في سلسلة جالاكسي، والمزمع أن تطلق عليه اسم غالاكسي إس 8، خلال الحدث، وذلك حسب تصريحات دي جيه كوه، رئيس قطاع الهواتف في الشركة.