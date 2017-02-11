ليبرمان ينصح نتنياهو عدم الاستقالة بحال قدم للمحاكمة

القدس/PNN – ذكرت مصادر عبرية ان وزير الحرب في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اقترح على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم الاستقالة من منصبه والبقاء في رئاسة الحكومة، حتى وأن قدمت ضده لائحة اتهام بملفات الفساد وقدم للمحاكمة.

وتطرق الوزير ليبرمان خلال برنامج ‘لقاء الصحافة’ الذي بث مساء اليوم السبت، على القناة الثانية الإسرائيلية إلى التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، قائلا: ‘أوصي رئيس الحكومة عدم تقديم استقالته حتى وأن قدمت ضده لائحة اتهام’.

وردت تصريحات الوزير ليبرمان ردا على نقلته القناة الثانية، مساء أمس الجمعة، عن مصادر في الشرطة قولها إن التحقيق مع رئيس الحكومة، نتنياهو، في ‘القضية 1000 ‘سينتهي بعد 4-6 أسابيع، وستقدم توصية بتقديم لائحة أتهام ضده وتقديمه للمحاكمة.

وقالت المصادر إن الشرطة تملك ما يكفي من الأدلة لتحويلها للنيابة العامة، التي ستقرر بدورها تفاصيل التهم التي ستوجهها لنتنياهو، إما اتهامه بتلقي رشوة وخيانة الأمانة، أو توجيه تهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وتشتبه الشرطة بتلقي رئيس الحكومة وعائلته هدايا بقيمة مئات آلاف الشواقل من رجال أعمال ورؤوس أموال بطريقة غير قانونية، ويقف في وسطها رجل الأعمال أرنون ميلتشين الذي استمعت الشرطة إلى شهادته وشهادة مساعدته وسائقه الخاص، والذين أكدوا منح هدايا ثمينة لعائلة رئيس الحكومة.

وفي سياق آخر، أكد ليبرمان، أن بلاده غير معنية بالحرب على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه لا يوجد نوايا لإسرائيل لتبادر لمواجهة عسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة.

أتت تصريحات وزير الأمن ردا على بعض ما تناقلته وسائل الإعلام عن وزراء بالحكومة الإسرائيلية قولها إن الحرب على قطاع غزة قريبة جدا وستكون خلال الربيع القادم.

وقال الوزير ليبرمان: ‘سمعت مؤخرا الكثير من الثرثارات الصادرة عن بعض الوزراء، أؤكد أنه لا يوجد نوايا لإسرائيل للمبادرة لمواجهة عسكرية مع حركة حماس بالمرحلة القريبة، ولا حتى لمواجهة على الجبهة الشمالية، بيد أننا لسنا على استعداد لتحمل أي استفزاز مهما كان مصدره سواء على الجبهة الجنوبية أو الشمالية’.