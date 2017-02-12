حالة الطقس: امطار على مختلف المناطق وتوالي انخفاض درجات الحرارة

رام الله/PNN- توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان يكون الجو، اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الاربعاء القادم، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء، من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح.

ـــــــــــ