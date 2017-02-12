الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

محافظات/PNN- واصلت قوات الاحتلال ، الأحد عمليات الاعتقال من مختلف مناطق الضفة الغربية وسط إرهاب للنساء والأطفال وتخريب بمحتويات المنازل.

فقد اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم كل من: محمود يوسف العمور وعكرمة عود الله العمور، من بلدة تقوع، قرب بيت لحم.

كما جرى اعتقال قيس أبو ماريا من بلدة بيت أمر، قرب الخليل بعد أن فتشوا منزله وقيدوا يديه وعصبوا عينيه خلال عملية الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير جميل عوض في بلدة يطا جنوب الخليل، وسلمت نجله هيثم استدعاء لمقابلة مخابراتها.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا، بلدة عورتا جنوب نابلس وشنت حملة تفتيش لعدة منازل.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال توغلت الى وسط بلدة عورتا والحارة الشرقية، وداهمت عدة منازل علما بأن عمليات الدهم تكررت مرارا خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب الاهالي فان ضباطا من مخابرات الاحتلال رافقوا القوة الاحتلالية، وكان بحوزتهم سجلات وقوائم محددة للمنازل المستهدفة.

وذكر أحد المواطنين أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلة أسير بوجود ضابط يحمل رتبة عالية وكان يتهكم أثناء وجوده بالمنزل.

من جانب آخر شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وعرقلت عودة مئات المركبات للبلدة حتى ساعات متأخرة من الليلة الفائتة.