فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

رفح/PNN- فتحت السلطات المصريةk اليوم الأحد، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي من الفتح الاستثنائي لمغادرة الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب التأشيرات .

وكانت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية أعلنت عن مغادرة7حافلات من قطاع غزة، امس السبت عبر معبر رفح البري في أول أيام فتحه استثنائيا.

وذكرت الهيئة أن الحافلات التي غادرت هي واحدة من حملة جوازات السفر المصرية، و3 حافلات من كشوفات وزارة الداخلية، و3 حافلات تنسيقات مصرية.

وأكدت الهيئة وصول عدة حافلات تحمل مسافرين عالقين الى الصالة الفلسطينية من المعبر، بالإضافة إلى سيارة إسعاف تحمل جثمان مريض توفي أثناء رحلة علاج خارج القطاع .

ونوهت إلى أن السفر اليوم للحافلات المرجعة ولجزء من كشوفات الأحد حسب الكشوفات المعلنة.