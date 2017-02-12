عودة 5 مصابين لقائمة ريال مدريد أمام أوساسونا

فيما عاد لقائمة المدرب زين الدين زيدان، كلا من داني كارفاخال وبيبي ولوكا مودريتش، خاميس رودريجيز، ومارسيلو بعد تعافيهم من الإصابات.

ويغيب عن لقاء اليوم لاعب خط الوسط الألماني توني كروس للإيقاف ليعوض غيابه الكرواتي لوكا مودريتش عقب تعافيه من إصابة عضلية.

وضمت القائمة كلا من: كيلور نافاس، وكيكو كاسيا، ويانيز، وداني كارفاخال، ودانيلو، وبيبي، وسرخيو راموس، وفاران، ومارسيلو، وناتشو، وكاسيميرو، ومودريتش، وكوفاسيتش، وإيسكو، وخاميس، ولوكاس فاسكيز، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، وموراتا.