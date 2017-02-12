زيدان يفصح عن المعاناة التي يخشاها في الليجا

مدريد/PNN- أقرّ المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه عانى أمام متذيل الترتيب أوساسونا على ملعب “إل سادار”، ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن “سعادته” بالفوز بنتيجة (1-3) وتحمل “ضغط” استعادة الصدارة التي اقتنصها برشلونة لبضع ساعات بفوزه الكاسح على ألافيس بسداسية نظيفة.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء “كنت أتوقع أن نعاني وهو ما حدث. كنا ندرك أن أوساسونا فريق صعب المراس، ولكننا تمكنا في النهاية من حصد الثلاث نقاط، ونحن سعداء بهذا الأمر”.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن ضغط الصدارة سيلازمهم في جميع المباريات، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يعرف إذا ما كان الفريق دفع ثمن الغياب عن المباريات خلال الأسبوع الماضي بعد تأجيل مباراتهم أمام سيلتا فيجو بسبب سوء الأحول الجوية بمدينة فيجو.

وقال في هذا الصدد “لا أعرف. لقد تأثرنا بالغياب 15 يوما عن اللعب. الآن سنعود للعب كل 3 أيام. سنفكر في الراحة جيدا وفي مباراة الأربعاء (أمام نابولي الإيطالي في دوري الأبطال)”.

كما أكد بأنه “لا يوجد فارق كبير” بين متصدر ومتذيل الترتيب، وتطرق إلى إصابة البرازيلي دانيلو الذي نقل لإحدى مستشفيات مدينة بامبلونا، موضحا أنها عبارة عن “كدمة” في الكاحل، ولكن عليهم الانتظار لنتيجة الفحوصات الطبية غدا.

كما أعرب عن حزنه للإصابة البالغة التي تعرض لها لاعب أوساسونا، تانو بونين، بكسر في قصبة الساق وشظية القدم اليمنى: “نأسف لهذا الأمر بالتأكيد”.

يذكر أن الفريق الملكي استعاد بهذا الانتصار صدارة الليجا سريعا بعد أن اقتنصها الغريم التقليدي برشلونة (48 نقطة) لبضع ساعات إثر فوزه الكاسح على مضيفه ألافيس بسداسية نظيفة، بعدما رفع رصيده لـ49 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام فالنسيا وسيلتا فيجو.

المصدر: كووورة.