لندن/PNN- دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في السباق على ضم الهدف الرئيسي لريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية، اليوم الأحد، إن “مانشستر سيني، يريد ضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لدعم هجوم الفريق، الموسم المقبل”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتصالات بين ديبالا وممثلي السيتزنز، شهدت تطورًا في الأسابيع الماضية، حيث أكد مسئولو اليوفي، للاعب أنهم سيقبلون بيعه في حالة وصول عرض رسمي، من مانشستر سيتي.
ومضت تقول: “السيتي مستعد لدفع 21.3 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاستغناء عن أحد لاعبيه لليوفي، أو سداد 25.5 مليون إسترليني نقدًا في حال الموافقة على الصفقة”.
ووضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ديبالا على رأس قائمة المطلوبين لديه، الموسم الجديد، في الوقت الذي يبدو فيه أن أيام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في قلعة الاتحاد، أصبحت معدودة.
على الجانب الآخر، فإن زين الدين زيدان، مدرب الريال، يرغب في ضم ديبالا، في ظل حالة السخط الجماهيري على مستوى مواطنه كريم بنزيمة، وتمرد ألفارو موراتا، على دكة الاحتياط، ورغبته في الرحيل.
المصدر: كووورة.