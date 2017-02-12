ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس، استقرت على بيع ديبالا لأحد فرق البريميير ليج، وهو ما يمنح السيتي اليد العليا في حسم الصفقة، ويجعله يقترب من الجوهرة الأرجنتينية، أكثر من ريال مدريد.

ومضت تقول: “السيتي مستعد لدفع 21.3 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاستغناء عن أحد لاعبيه لليوفي، أو سداد 25.5 مليون إسترليني نقدًا في حال الموافقة على الصفقة”.

ووضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ديبالا على رأس قائمة المطلوبين لديه، الموسم الجديد، في الوقت الذي يبدو فيه أن أيام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في قلعة الاتحاد، أصبحت معدودة.

على الجانب الآخر، فإن زين الدين زيدان، مدرب الريال، يرغب في ضم ديبالا، في ظل حالة السخط الجماهيري على مستوى مواطنه كريم بنزيمة، وتمرد ألفارو موراتا، على دكة الاحتياط، ورغبته في الرحيل.

المصدر: كووورة.