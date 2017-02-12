كابيلو يحذر ريال مدريد من تحوّل نابولي

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على أوساسونا بثلاثية مقابل هدف، في الدوري الإسباني، بالبروفة الأخيرة قبل مواجهة البارتنوبي.

وقال كابيلو، في تصريحات لشبكة “فوكس سبورتس”: إذا ارتكب ريال مدريد نفس الأخطاء التي وقع فيها أمام أوساسونا خلال مواجهة نابولي، فإن الأخير في إمكانه أن يكون خرافيًا خلال المواجهة”.

وأضاف مدرب ميلان ويوفنتوس السابق: “لكن ميرتينز ونابولي سيذهبان بوضوح إلى المرمى في كل مرة”.

وأوضح مدرب روسيا وإنجلترا السابق: “بالطريقة التي يركض بها ميرتينز، سيضع نفسه في موقف واحد على واحد مع كيلور نافاس (حارس ريال مدريد)”.

وتابع: “سيرجيو راموس لم يكن في يومه، حيث لا يمكنك التعرف عليه خلال مباراة أوساسونا”.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا، برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، مع العلم أن للفريق الملكي مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل نابولي المركز الثاني مؤقتًا برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.