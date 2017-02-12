المنصور: بعثة فلسطين تقوم بسلسة لقاءات لتفعيل قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالاستيطان

نيويورك/PNN- قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة د. رياض منصور ان مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الاممية اصرت على تقديم مشروع بيان صحافي لإدانة فلسطين بذريعة تنفيذ هجمات ضد اسرائيل لكن بعض الدول في مجلس الامن رفضته ما اسفر عن اسقاطه.

واوضح منصور في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان بعثة فلسطين تقوم بسلسة لقاءات لتفعيل قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالاستيطان، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الترويكا العربية على خطة عمل لتفعيل القرار والزام اسرائيل به..

وفي سياق متصل رحب أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد صبيح في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم على مواصلة تحركات القيادة قانونيا ودوليا وتحديدا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد سياسيات إسرائيل الاستيطانية خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونواياها غير الواضحة تجاه فلسطين .

وكان رؤساء البرلمانات العربية طالبوا في بيان ختامي صدر عن مؤتمرهم الثاني في القاهرة أمس بتعليق عضوية الكنيست في مؤسساتها عقب إقرار الكنيست مؤخرا لقانون شرعنة الاستيطان .