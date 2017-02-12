يديعوت: الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تعيين “ليفني” مساعدة له

بيت لحم/PNN- نفى ناطق بلسان الامم المتحدة ما اوردته، اليوم الاحد، صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية، من أن السكرتير العام لأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة الاسرائيلية والنائبة عن المعسكر الصهيوني تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة . وقال الناطق الاممي ان هذا النبأ لا اسس له من الصحة .

وكانت “يديعوت احرنوت” كشفت اليوم الأحد، عن أن السكرتير العام لأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يفكر في تعيين وزيرة الخارجية “الإسرائيلية” السابقة والنائبة عن المعسكر الصهيوني تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة على مستوى نائب السكرتير العام .

وأضافت الصحيفة، ان غوتيريس تحدث هاتفيا مع النائبة ليفني ليلة السبت، غير أن مقربين من ليفني أفادوا بانها لم تتلق بعد أي اقتراح رسمي بهذا الصدد.

وفي حال تعيين ليفني ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية التي يتم فيها تعيين اسرائيلي في منصب هام.

واعتبرت مصادر في الأمم المتحدة ان هذا الاقتراح يأتي مقابل رفع معارضة اسرائيل لتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا أمميا خاصا الى ليبيا، وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعيين فياض.