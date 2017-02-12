الشرطة تنظم لقاء حول الاستخدام الامن لشبكات التواصل الاجتماعي بطوباس

طوباس/PNN- نظمت الشرطة، اليوم الاحد، لقاء توعويا حول (الاستخدام الامن لشبكات التواصل الاجتماعي ) بالتعاون مع نقابات عمال فلسطين فرع طوباس لعدد من الامهات في المحافظة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج توعوي لأولياء الامور، والذي يهدف لنشر الوعي في عدد من المجالات الأمنية والشرطية في صفوف الاهالي ، وتثقيفهم بالقوانين وبالإجراءات الشرطية الوقائية التي تصب في تنميه المجتمع ، اضافة إلى جعل المواطنين شركاء فاعلين في الحفاظ على الأمن ، وتعزيز دور الاباء والأمهات في الحفاظ على ابنائهم خلال استخدامهم شبكات التواصل الاجتماعي .

من جهته تحدث المقدم مجاهد ربايعة مدير فرع العلاقات العامه والإعلام والرائد لؤي وهدان مدير ادارة حماية الاسره والاحداث بشرطة المحافظة للأمهات عن مخاطر الانترنت، ثم عرض الآثار الايجابية والسلبية للإنترنت وتحدثوا عن تعلّق المراهق بالإنترنت ثم الطرق البديلة للتعامل مع الانترنت والتي تحمي المراهق خلال استعماله للإنترنت وأشاروا الى “أن وجود الانترنت هو أمر لا نستطيع اغفاله أو الاستغناء عنة وكما أنه يحمل لنا الآثار الايجابية إلا أنه يحمل مخاطر كثيرة، لذلك يجب علينا حماية أنفسنا جيدا بقدر حاجتنا إليه موجها لهن عدد من النصائح و الإرشادات للوقاية وكيفية الحفاظ على استخدام آمن لأبنائهن .