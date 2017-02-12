الشرطة تضبط مواد مخدرة بحوزة شخصين في طولكرم

طولكرم/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الاحد، على شخصين بحوزتهما مادة القات والتي يشتبه أنها مخدرة في طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: انه و أثناء عمل دورية لادارة مكافحة المخدرات في طولكرم على المواقع المشتبه بها ويتردد عليها متعاطي ومروجي المخدرات في طولكرم وتم الاشتباه بمركبة في المكان بداخلها شخصين وبعد تفتيش المركبة و الأشخاص اصولا عثر على مادة القات المخدرة وبلغ وزنها (278,9) غرام قائم.

وأكد البيان انه تم التحرز على المضبوطات والمشتبه بهما و إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولا .