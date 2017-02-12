الكيالي: زيادة الدفعة المالية لموظفي غزة لتصبح 50%

غزة/PNN- أعلن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي عن زيادة الدفعة المالية لتصبح 50% من الراتب وبحد أدنى 1400 شيكل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى سيستفيد منها 22 ألف موظف.

وقال الكيالي في تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح الأحد، إنه بالتوازي مع زيادة الرواتب سيكون هناك تحسناً في توفير النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة؛ وذلك لتمكينها من تقديم خدمة أفضل لجمهور المواطنين.

وأضاف “من باب المسئولية تجاه المجتمع قمنا بتخفيض الضرائب على صغار المكلفين من أصحاب السيارات العمومية، كذلك إعفاء جميع مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية، وإعفاء مشروعات مولدات الكهرباء في المدن والأحياء من جميع الضرائب”.

وأكد الكيالي أن قضية رواتب الموظفين على رأس أولويات الوزارة “وسنظل نسعى لتحسن الدفعة كلما تمكنا من ذلك وصولاً إلى الراتب الكامل بإذن الله تعالى”.