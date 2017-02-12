د. عيسى يلتقي اللواء الضميري في مقر التوجيه السياسي

رام الله/PNN- التقى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، اليوم الاحد، المفوض السياسي العام، الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري، في مقر التوجيه السياسي بمدينة رام الله.

واطمئن الامين العام د. عيسى على صحة اللواء الضميري بعد اجرائه عملية جراحية، مهنئاً بسلامته.

وقدم د. عيسى صورة موجزة عن الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة في القدس المحتلة، ولا سيما الانتهاكات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك في اطار التقسيم الزماني والمكاني، واثره على تهويد المسجد والمدينة المقدسة، ناهيك عن عمليات القتل الممنهجة ضد المقدسيين وعمليات الاعتقال والتنكيل والتهجير لتفريغ القدس من سكانها وتوطين المستوطنين، وتواصل عمليات الاستيطان وسلب الاراضي واقامة البؤر الاستيطانية في قلب المدينة ومحيطها.

ووقف الامين العام على اهداف الهيئة الاسلامية المسيحية القائمة على رصد الانتهكات الاسرائيلية في القدس المحتلة وتوثيقها، والتأكيد على اسس التعايش الاسلامي المسيحي في فلسطين.

واشار اللواء الضميري الى الاوضاع السياسية وما تعيشه الاراضي الفلسطينية من اوضاع صعبة تؤثر على مناحي الحياة اليومية للمواطنين جراء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، مؤكداً على صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه خلف قيادته حتى اقامة الدولة المستقلة.