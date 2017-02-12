دائما ما ننصح بتناول الثوم صباحا على معدة فارغة ولكن لا نعرف فوائده، لذا سنعرض لك في التقرير التالي بعض فوائد تناول الثوم .

ظهرت العديد من الدراسات على أن تناول الثوم على معدة فارغة يحوله إلى مضاد حيوى قوى، ويقضى على البكتيريا الضارة, كما يخفف تناول الثوم على الريق من إرتفاع ضغط الدم، ويمنع حدوث مشاكل فى القلب ويحسن عمل وظائف المثانة والكبد، بالإضافة لأنه يخفف المشاكل العصبية، ويعالج مشاكل المعدة ويقوى الشهية والهضم.

من المعروف أن الثوم يزيل السموم ويقضى على الديدان والطفيليات، ويمنع مشاكل السكر والسرطان والاكتئاب، كما يقضى على مشاكل الجهاز التنفسى ويعالج الإلتهاب الرئوى والربو، بحسب موقع “health digezt