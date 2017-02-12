الشرطة تتعامل مع لغم ارضي مهترئ عثر عليه مزارع في الخليل

الخليل/PNN- تعاملت الشرطة، اليوم الاحد، مع جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين أثناء عمله بأرضه في مدينة دورا جنوب الخليل .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: “بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده عثور أحد المواطنين على جسم مشبوه أثناء عمله في أرضه بمدينة دورا , على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذا الجسم والتعامل معه”.

وأضاف البيان بان الجسم كان عبارة عن لغم أرضي من مخلفات جيش الاحتلال، حيث قامت وحدة الهندسة بتامين المكان وإبعاد المواطنين والتعامل مع اللغم وإتلافه بشكل آمن.

وحذر البيان كافة المواطنين من خطورة الأجسام المشبوهة ومخلفات الاحتلال داعياً إلى إبلاغ الشرطة فورا عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه عبر الاتصال على الرقم المجاني 100 .