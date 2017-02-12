الشرطة تقبض على 3 أشخاص لارتكابهم عدد من جرائم السرقة بمستشفى الخليل الحكومي

الخليل/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الاحد، القبض على 3 أشخاص يشتبه بهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة داخل مستشفى الخليل الحكومي بمدينة الخليل .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ” بانه وبناء على عدى شكاوى وبلاغات وردت للشرطة من قبل الأطباء والممرضين العاملين داخل مستشفى الخليل الحكومي تتعلق جميعها بقيام مجهولين بسرقة متعلقاتهم الشخصية من نقود وهواتف نقالة , على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين “.

وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الحوادث , فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه بهم وألقت القبض عليهم , حيث افادوا بارتكابهم عدد من جرائم السرقة داخل المستشفى على مدار 10 شهور سابقة من خلال قيام أحدهم بالسرقة والآخر بالمراقبة وقيام الثالث بإخفاء المسروقات , وتقدر المسروقات بحسب إفادة المشتبه بهم بحوالي 20 ألف شيكل بالإضافة لعدد من الهواتف النقالة .

وأكد البيان تمكن المباحث العامة من ضبط 3200 شيكل وجهاز محمول من الأموال المسروقة بحوزة المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً .