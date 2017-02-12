تغلب الديار على البيرة ضمن منافسات الاسبوع الثاني من مرحلة إياب الدوري النسوي العام

رام الله/PNN- تغلب فريق الديارعلى نظيره فريق مؤسسة البيرة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب ماجد أسعد بالبيرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة إياب الدوري النسوي العام، والذي يقام برعاية من بنك فلسطين.

وجاءت أهداف الديار عن طريق اللاعبات: لورين طناس، مريان البندك، نيكول الصوص، فيما سجلت للبيرة اللاعبة ديما سعيد.

أدار اللقاء كلاً من: جمال جبالي حكماً للساحة، محمود ابو رويس مساعد أول، سامر قاسم مساعد ثاني، محمد رضوان حكماً رابعاً.

هذا وستختتم مباريات الأسبوع الثاني يوم غد باقامة مباراة بين أرثوذكسي بيت ساحور وسرية رام الله، على ملعب الخضر، عند تمام الساعة 5:00 عصراً.