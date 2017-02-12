التربية تحيي العاملين في جامعة الأقصى لمطالبتهم بعودة الحياة الطبيعية لجامعتهم

رام الله/PNN- حيت وزارة التربية والتعليم العالي جموع العاملين والطلبة في جامعة الأقصى وهم يطالبون اليوم وكل يوم بعودة الحياة الطبيعية لجامعتهم وفق قانون التعليم العالي للعام 1998، مؤكدةً جاهزيتها لمعاودة تسلم العمل في الجامعة وفق الأطر والقوانين والأنظمة التي تدار بموجبها مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

ورفضت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم تجزئة الحلول الخاصة بالوضع القائم في جامعة الأقصى أو تقزيمها وفق خطوات محدودة لا تؤدي إلى عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها السابقة، مشدداً على ضرورة وأهمية تمكين رئيس الجامعة ومجلس الأمناء بشكل كامل وغير منقوص إضافة إلى عودة مجلس العمداء لعمله حسب الأصول وعودة كل من أُبعد عن عمله وفق سياسة الإقصاء التي سادت خلال الفترة الماضية.

وثمنت الوزارة في بيانها دور المبادرين جميعاً، لافتةً إلى أن الحل بات واضحاً ولا يحتاج إلى مزيد من التأخير والمماطلة، وما ترتب على ذلك من تبعات كارثية على الطلبة وذويهم وأسرة الجامعة.