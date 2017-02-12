رئيس بلدية بيتونيا يستقبل وفدا من اللجنة الوطنية لتسجيل وحصر اضرار الجدار

رام الله/PNN- أطلع رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولـة، وفدا من اللجنة الوطنية لتسجيل وحصر اضرار الجدار ضم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد ، والنائب مهيب عواد، وعيسى زرندح وزاهر عايش ، بحضور مدير البلدية محمد مجدوبة وعضو المجلس البلدي رائد عامر ، على اوضاع المدينة واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما بناء الجدار ونهب الارض .

وأكد دولة خلال استقباله الوفد في دار البلدية أن ممارسات الاحتلال ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي.

وأكد دولة أن أي سلام يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وحذر دولة من سياسة الأمر الواقع التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وتسريع خطوات سياسة التقسيم الزمني التي تعمل على تكريسه بشكل يومي تمهيدا لتقسيمه مكانيا والتعدي على حرية العبادات.

من جانبهم ، اعرب اعضاء الوفد عن شكرهم لبلدية بيتونيا لحسن الاستقبال، مشيرين الى أن حصر اضرار الجدار يعني أننا كشعب فلسطيني لن نسكت على هذه الممارسات العنصرية ، وكل منطقة في الضفة الغربية هي لشعب واحد لا يمكن فصله نهائياً .

وشددوا على أن ابناء شعبنا يدا واحدةً في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومستوطناته الجاثمة على ارضنا .