الدفاع المدني يتعامل مع 175 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله/PNN- تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 175 حادث منها 106 حادث حريق و69 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها حالتي وفاة وإصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق وخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: خلال التقرير الأسبوعي، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء وطالت ممتلكات المواطنين ، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي وإعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز وغيرها .

وأضاف التقرير أن معظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين والتعامل مع حوادث نتجت عن تساقط الأمطار والرياح من تدفق مياه وإزالة عوائق وتطاير لوحات إعلانية وأجسام وغيرها ، فحالتي الوفاة كانت وفاة مواطن في حريق بمركز لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم ، ووفاة طفل بعد سقوطه في بئر بمنطقة مثلث البحيصات بمدينة يطا يطا جنوب الخليل ، وكانت الإصابات لعدد من المواطنين في حوادث سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 957 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1998 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 77 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 17 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها ، إستفاد منها 4376 متدربا .