الاسرى الاداريين في النقب يشتكون من من التقصير بحقوقهم كاداريين

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي عبيدات اليوم, بأن الأسرى الإداريين في سجن النقب يشتكون من سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل السجانين، حيث تنتهك حقوقهم يوميا بشكل علني وإستفزازي.

وأوضح عبيدات أن السياسة العامة المفروضة على كافة الأسرى في سجن النقب، تدلل على مدى حقد وهمجية هذا الإحتلال، الذي يسعى الى التنكيل بالأسرى والإنتقام منهم بكافة الوسائل والطرق.

وكان محامي الهيئة قد التقى في زيارته للسجن بالأسرى الإداريين رأفت أبو ربيع (40 عاما) من بلدة المزرعة القبلية، وعزيز إرحيمي (27 عاما) من بلدة بيت ريما، وكلاهما من محافظة رام الله، وطارق الكوني (25 عاما) من محافظة نابلس، حيث أكدوا جميعم على تعرضهم لذات السياسة التي تحرمهم من أبسط حقوقهم اليومية.

يذكر أن الهيئة منذ فترة طويلة تطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وتحديدا الصليب الاحمر الدولي بضرورة الدخول الى السجون ، والإطلاع على واقع الأسرى عن قرب، كخطوة أولى في وضع حد لهذا الإستهتار بحقوق الأسير الفلسطيني.