الحمد الله يكرّم طالبات مدرسة طلائع الامل الحاصلة على جائزة افضل مدرسة في مشروع “تحدي القراءة العربي”

رام الله/PNN- كرّم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، مدرسة طلائع الأمل الثانوية من مدينة نابلس، لحصولهم على مركز أفضل مدرسة من بين ثلاثين ألف مدرسة مشاركة في مشروع “تحدي القراءة العربي”، وعبر عن اعتزازه بهم ونقل لهم مباركة فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة على انجازهم الكبير على مستوى الوطن العربي، وثمن مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطلاق هذا المشروع العربي الرائد.

وحضر حفل تسليم جائزة أفضل مدرسة مشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي لمدرسة طلائع الأمل الثانوية-مديرية نابلس، بمكتب رئيس الوزراء في برام الله، وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، ومحافظ محافظة نابلس أكرم الرجوب، ونائب الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي أيمن الجراح، وأعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة طلائع الامل، وحشد من طالباتها، إلى جانب عدد من المدراء في وزارة التربية والتعليم، والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

ورحب الحمد الله بضيوف فلسطين من دولة الإمارات الشقيقة، لا سيما القائمين على مشروع “تحدي القراءة العربي”، وأكد لهم أن تواجدهم على أرض فلسطين محل تقدير واحترام، ويساهم في تسليط الضوء على قضيتنا الفلسطينية وعلى عمقها العربي، وفي هذا السياق جدد الحمد الله دعوته لكافة الوفود العربية إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين وخاصة القدس، لدعم صمود أبناء شعبنا وثباتهم على أرضهم.

واشار رئيس الوزراء إلى أن نجاحات فلسطين توالت على صعيد قطاع التعليم خلال العام الماضي، فتميزت المعلمة حنان الحروب على المستوى الدولي، ومعها المعلمة فداء الزعيتر، والآن الطالبة مريم ثلجي والتي حققت مركزا متقدما على مستوى مشروع “تحدي القراءة العربي”، وتوجت مدرسة طلائع الأمل هذا الإنجاز بحصولها على أفضل المدارس على المستوى العربي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الحفل استمرار الجهود في تطوير قطاع التعليم والنهوض به، ودعم كافة المبادرات التعليمية ومشاركة فلسطين في كافة المسابقات على الصعيد الدولي، وشكر الحمد الله القائمين على مشروع “تحدي القراءة العربي” على جهودهم المميزة على المستوى العربي، وتقدم بالشكر إلى أسرة التربية والتعليم على جهودهم في دعم المبدعين والمميزين من أبنائنا الطلبة، وحثهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات الدولية.