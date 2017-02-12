الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مركبة في جنين

جنين/PNN- كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة مبلغ 12 ألف شيقل من داخل مركبة في مدينة جنين .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان، أن شكوى وردت من قبل مواطن من سكان مدينة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بسرقة مبلغ 12 ألف شيقل من مركبته، التي كانت متوقفة أمام محلة التجاري في مدينة جنين .

وأضافت أنه بالبحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المدينة وباستدعائه وسماع أقواله، أفاد بقيامه بعملية السرقة من المركبة المذكورة، وتم ضبط مبلغ 10050 شيقل بحوزته من أصل المبلغ المسروق، وتم التحرز على المشتبه به وعلى المبلغ المضبوط وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا .