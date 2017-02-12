ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.20%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.20%، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 902 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 537.54 نقطة، مرتفعا 1.09 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.71%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين وتراجع مؤشري قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي435 ألف سهم في 196 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الإسلامي العربي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبير زيت للأدوية، والاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم الشركات التالية: الفلسطينية للكهرباء، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، والقدس للمستحضرات الطبية، وبنك فلسطين.

والشركات التي استقر سهمها كانت: بيت جالا لصناعة الأدوية، والعالمية المتحدة للتأمين، وسجاير القدس، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وفلسطين للاستثمار العقاري، والاتحاد للاعمار والاستثمار.