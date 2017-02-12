الشرطة في طولكرم تنقذ مواطنة حاولت حرق نفسها امام مديرية الشرطة

طولكرم/PNN- انقذت شرطة محافظة طولكرم، ظهر اليوم الاحد، مواطنة 40 عام من سكان مدينة طولكرم بعد ان قامت بسكب مادة مشتعلة على جسمها واشعال النيران فيه.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان بلدية طولكرم شرعت صباح اليوم وبالتعاون مع الشرطة بإزالة التعديات على طرقات وارصفة المدينة واثناء ذلك اعترض مواطنين اثنين على عمل الشرطة والبلدية واعتدوا على موظفيها وافرد الشرطة مما ادى لتوقيفهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما .

واضاف ارزيقات بانه وبعد ذلك وصلت زوجة المواطن الموقوف وقامت باشعال النيران بنفسها امام المديرية وعلى الفور تحرك عدد من ضباط و افراد الشرطة لانقاذها مما ادى لاصابة 2 من الضباط بحروق وصفت اصاباتهما بالطفيفة واصابة شرطية اخرى وصفت اصاباتها بالمتوسطة . وتم نقلهم و المواطنة للمشفى والتي وصفت حروقها بالمتوسطة من الدرجة الاولى والثانية .