وزيرة الاقتصاد الوطني تحدد سعر كغم الخبز بـ3.50 شيقل

رام الله/PNN- قررت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، تحديد سعر كيلوغرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض للمستهلك بثلاثة شواقل ونصف فقط لاغير.

وبينت الوزيرة عودة ان تخفيض سعر كيلوغرام الخبز من 4 شواقل إلى 3.5 شواقل، “يأتي بعد انخفاض أسعار القمح عالمياً حيث يشكل أكثر من 65% من التكاليف المتغيرة مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الكلية لإنتاج الخبز”.

وسيتم البدء في تطبيق القرار ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2016 ومن تاريخه لا يجوز بيع الخبز إلا على أساس الوزن فقط وبالسعر المشار إليه، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

وبموجب قرار الوزيرة يتعين على المخابز وضع بطاقة بيان باللغة العربية على ربطات الخبز المزودة للمحال التجارية والبائعين، مبينين فيها اسم المخبز المزود للخبز وعنوانه والوزن والسعر داخل المخبز، وعلى جميع المخابز تصويب أوضاعها المتعلقة ببطاقة البيان خلال شهر من تاريخه.

و ستقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالمراجعة الشهرية لسعر بيع كيلو الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض أو كلما اقتضت الضرورة، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطينية.