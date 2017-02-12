قلقيلية: المحافظ يلتقي طالبات مدرسة بنات حبلة الثانوية

قلقيلية/PNN- التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه، اليوم الاحد، وفداً من مدرسة بنات حبلة الثانوية وذلك ضمن المبادرة التي تقوم بها المدرسة ” بيئة خالية من التدخين”.

وخلال اللقاء ثمن المحافظ المبادرة وأكد على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة الى الوصول لمجتمع خالي من التدخين، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية للتدخين على المجتمع، مطالباً بتعميم المبادرة وصولاً إلى الحد من ظاهرة التدخين التي لها أخطار صحية، وأعباء اقتصادية على المجتمع الفلسطيني، منوها إلى ضرورة أن تنصب جهود الشعب الفلسطيني نحو الاحتلال والخلاص منه، واستثمار طاقات الشباب في عملية البناء والتحرير.

من جانبهن أطلعت الطالبات المحافظ على المبادرة ” مجتمع خالي من التدخين”، والأسباب التي دفعت بهن لتبنيها، وقدمن استعراضاً للنشاطات التي قمن بها بهدف توعية المجتمع بالأخطار الناتجة عن آفة التدخين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات وفعاليات تقوم بها المدرسة لتوعية المجتمع المحلي بالأخطار الناجمة عن التدخين.