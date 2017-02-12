تقرير الصحة: عشرات آلاف الفحوصات والمراجعين وقرارات مهمة لتطوير القطاع الصحي

رام الله/PNN- نشرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائيات وبيانات عن عمل مراكزها ومرافقها خلال شهر يناير، حيث أوضحت أن المشافي الحكومية بالضفة الغربية أجرت عشرات آلاف الفحوصات، و5120 عملية جراحية، فيما استقبلت أقسام الطوارئ فيها 66872 مراجعاً.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن شهر يناير سجل العددي من الإنجازات على الصعيد الصحي الفلسطيني، ومن أهمها نجاح الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي في إجراء أول عمليتين جراحيتين لزراعة الكلى عن طريق المناظير، إضافة إلى إدخال توسعات في مرافق الوزارة، واتخاذ قرارات مهمة من شأنها تطوير القطاع الصحي.

عشرات آلاف الفحوصات و5120 عملية جراحية

وأوضحت إحصائيات وزارة الصحة أن أقسام الجراحة في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية أجرت 5120 عملية جراحية كبرى وصغرى، فيما بلغ عدد الادخالات للمستشفيات الحكومية حوالي 20753حالة.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم التعامل مع 66872 حالة في أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية، فيما راجع العيادات الخارجية حوالي 52162 حالة.

وسجلت أقسام الولادة في المشافي الحكومية 3169 ولادة منها 2190 ولادة طبيعية و979 ولادة بعملية قيصرية .

وأجريت في المشافي الحكومية حوالي 439975 فحصا مخبريا و 46451 صورة اشعة و 5877 صورة طبيقية و 1185 صورة بالرنين المغناطيسي.

وفود طبية

وضمن سياسة وزارة الصحة في استقطاب وفود طبية في مجالات وتخصصات مختلفة، قام وفد طبي ايطالي متخصص في مناظير الحنجرة والقصبات الهوائية للاطفال ووفد طبي كندي متخصص في جراحة العظام بالعمل في مجمع فلسطين الطبي، كما قام وفد طبي متخصص في المناظير والجراحة التجميلية ووفد طبي متخصص في الأمراض النسائية والمناظير بالعمل في مستشفى رفيديا الجراحي، وذلك خلال شهر يناير.

وحدة لزراعة القواقع في مجمع فلسطين الطبي

وأعلنت وزارة الصحة خلال شهر يناير عن قرار إنشاء وحدة لزراعة القواقع في مجمع فلسطين الطبي وتشكيل لجنة طبية لمتابعة كافة الحالات المرضية.

وقال وزير الصحة إنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية في الوزارة بالبدء في إنشاء وحدة لزراعة القواقع السمعية، حيث تشمل غرفة عمليات وقسم جراحة وقسم سمعيات وتأهيل للمرضى قبل وبعد العمليات الجراحية، مضيفاً أنه قام بتشكيل لجنة وطنية طبية لمتابعة كافة الحالات المرضية وإصدار التقارير اللازمة في حال إحتياج المريض لإجرلاء عملية زراعة قوقعة سمعية.

أول عمليتين لزراعة الكلى بالمناظير

نجحت الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي في إجراء أول عمليتين جراحيتين لزراعة الكلى عن طريق المناظير، وذلك برئاسة اختصاصي زراعة الكلى وجراحة المسالك البولية البرفسور د. عبد الكريم الزيتاوي.

وقد أجرت الطواقم الطبية في نفس الشهر 5 عمليات لزراعة الكلى من بينها اثنتان عن طريق المنظار.

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو توطين الخدمات والإجراءات الجراحية المتميزة داخل مرافق ومشافي الوزارة وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ودعم ومساندة من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

إعفاء المعنفات من رسوم التقارير الطبية

أصدر وزير الصحة د. جواد عواد قراراً في 25 يناير بإعفاء النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية.

وقال وزير الصحة إن هذا القرار يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة ووزارة المرأة في دعم النساء المعنفات، حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائهن من الرسوم المالية، إضافة إلى تسريع المعاملات الخاصة بهن ومتابعة كافة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة العضوية والنفسية.

افتتح طوارئ الوطني والعيادات الخارجية في جنين

افتتح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بحضور وزير الصحة مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى الوطني الحكومي بنابلس، وقام بتدشين العيادات الخارجية في مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مبنى الطوارئ الجديد في المستشفى الوطني الحكومي بنابلس، تم تجهيزه بدعم سخي من أهالي نابلس لزيادة حجم استيعاب المرضى والمراجعين وتخفيف الضغط والازدحام ورفع كفاءة الأداء الطبي

وأضاف خلال تدشينه العيادات الخارجية في جنين: “جاءت عملية التطوير التي نراها اليوم في افتتاح المغسلة والعيادات التخصصية، بالشراكة الكاملة مع جمعية أصدقاء المستشفى الخيرية، التي قامت مشكورة بأعمال التجريف وبناء المبنى والجدران، فيما ساهمت وزارة الصحة بأعمال التشطيب بإشراف مهندسيها، وشاركت هيئة الأعمال الإماراتية بالتمويل من خلال الجمعية”.

قسم أورام أطفال في غزة

بحث وزير الصحة د. جواد عواد مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين د. ستيف سوسبي السبل الكفيلة بتشغيل قسم أورام الأطفال وأمراض الدم الجديد في مستشفى الأطفال التخصصي في قطاع غزة وبتكلفة مالية إجمالية تصل الى 10 ملايين دولار.

وقال الوزير عواد إن هذا المشروع سيخدم أبنائنا الأطفال في المحافظات الجنوبية الذين يعانون من أمراض الأورام والدم من عمر يوم واحد الى عمر 12 سنة.

وتم الإتفاق على تنفيذ مشروع بناء طابق جديد في مستشفى بيت جالا، يشمل قسم للأورام السرطانية وبنك للدم وتوسعة لأقسام طبية قائمة، حيث سيتم البد بأعمال البناء في القريب العاجل.

مذكرة تفاهم مع 6 مستشفيات أهلية وخاصة

وقعت وزارة الصحة مذكرات تفاهم مع 6 مستشفيات أهلية وخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية والإرتقاء بها إضافة الى ضبط العلاقة مع المستشفيات وتعزيز التعاون المشترك معها.

وشدد وزير الصحة على أهمية هذه التفاهمات وقال إن وزارة الصحة تهدف من خلال توقيع مذكرات تفاهم ثنائية الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى المحولين لتلقي العلاج بالخارج، والإرتقاء بمستوى هذه الخدمات، وبمنتهى الكفاءة والمهنية، وذلك من خلال إعتماد أليات وتقنيات محسنة لتحويل المرضى، تعتمد على مبادىء وشروط واضحة، كما أن هذه التفاهمات توضح إلتزامات جميع الأطراف المتعلقة بعملية التحويل وإستقبال المرضى.

توسعات في مجمع فلسطين الطبي

بحث وزير الصحة جواد عواد مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي، تطوير وتوسعة قسمي العناية المكثفة وجراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة تطوير وتوسعة قسمي العناية المكثفة للأطفال وجراحة قلب الأطفال، بدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

التأمين الصحي

وقالت وزارة الصحة إنها أصدرت خلال يناير30500 تأمين صحي لوزارة التنمية الاجتماعية مركزياً، مضيفة أن ذلك سيعمل على التسهيل على المستفيدين من التأمين وتوفير الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى ضبط هذا النوع من التأمين.

وأضافت الوزارة أنها قامت خلال يناير بتدقيق جزء من تأمينات العاطلين عن العمل، حيث تقدمت الوزارة بآليات جديدة للضبط والإصدار.