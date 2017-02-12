الحمد الله يبحث السفير العمادي سبل دعم قطاع الكهرباء في غزة

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، بحضور القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، لبحث سبل دعم قطاع الكهرباء في غزة.

وأكد الحمد الله أن الحكومة تسعى بشكل حثيث، رغم كافة التحديات والعقبات، إلى إيجاد حلول عملية لأزمة الكهرباء في غزة، وضمان تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم قطاع الطاقة هناك، مشددا على تواصل الحكومة المستمر مع الأشقاء العرب والدول الصديقة لمساندتها في جهودها لتوفير الكهرباء لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما بحث الحمد الله مع العمادي آخر المشاريع المنفذة من قبل الأشقاء القطريين في غزة، خاصة على صعيد قطاع الإسكان والبنية التحتية، مجددا إشادته بالدعم القطري المستمر لصمود أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة.