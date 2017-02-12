ضبط 100 علبة طحينية منتهية الصلاحية

نابلس/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة نابلس، 100 علبة طحينية منتهية الصلاحية، علماً أن سعة العلبة 450 غم.

وأشار بيان العلاقات العامة والإعلام أن عملية الضبط تمت على احدى الحواجز الاعتيادية، حيث تم ضبط مركبة نقل تجاري تحمل علب طحينية، وبعد فحص البضاعة تبين أن جزء من الطحينية منتهي الصلاحية وغير

صالحة للإستهلاك الآدمي، وعليه تم استدعاء جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني حيث أقرت إتلاف البضاعة.

وتهيب الضابطة الجمركية بالأخوة التجار والمستهلكين بضرورة التأكد من صلاحية المنتجات قبل الإتجار بها واستهلاكها.