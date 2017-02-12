إقبال متميز على معروضات “فومكو” في بازار جامعة غزة

غزة/PNN-شهد جناح “فومكو” في بازار جامعة غزة الثاني إقبالا متميزاً من قبل الحضور والطلبة.

وقدمت فومكو عرضا فريداً ومميزاً لمنتجاتها، من الفرشات والمخدات الطبية والمنتجات الإسفنجية بتشكيلات هندسية مميزة، وكراسي وكنب مصنوع من الإسفنج بالكامل.

كما عرضت نماذج رائعة من تشكيلات الإسفنج وقدمتها كهدايا للزائرين، ومن بين المعروضات فرشة لايف تايم التي تحمل شهادة ضمان من فومكو للمشتري مدى الحياة.

وأكد رجل الأعمال مدير عام شركة فومكو ناجي الخضري أن شركته تعتبر الاولى في المنطقة العربية التي تمنح شهادة ضمان مدى الحياة لفرشة لايف تايم المنتجة في مصانع فرشات فومكو، حيث تم استخدام أحدث الخامات والتكنلوجيا الأوروبية في صناعتها.

ورحب الخضري بكل من حضر وحل ضيفاً على جناحهم الخاص في المعرض، معتبراً أن مشاركتهم جزء من رسالة الشركة بالتواصل مع المجتمع.

وشدد الخضري على سعي فومكو المتواصل لتطوير صناعاتها ومواكبة كل جديد، مشيراً إلى أن المعرض يضم أكثر من أربعين منتج من صناعة فرشات فومكو صنعت بمواصفات عالمية.

وأشاد الزائرون بقدرات وإمكانيات الشركة وما قدمته من معروضات بهذه الصورة الراقية، معتبرين ذلك إنجازاً وتطوراً في أداء وعمل الشركات والمصانع في غزة رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة للاقتصاد.