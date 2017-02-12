معايعة تلتقي اقليم حركة فتح

بيت لحم/PNN-استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة امين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم بيت لحم السيد محمد المصري وعدد من أعضاء الإقليم، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

واتى هذا اللقاء لتقديم التهاني للوزيرة معايعة وللوزارة بمناسبة المقر الجديد والتراثي لوزارة السياحة والاثار، هذا المقر والذي يعكس تاريخ واثار وتراث فلسطين.

ورحبت الوزيرة معايعة بالسيد محمد المصري والوفد المرافق، مشيدة بأبناء فتح الذين سطروا على درب الحرية والاستقلال أجمل صور التضحية والنضال والصمود والذين يشكلون الدرع الحامي والمساند لجهود

الحكومة الفلسطينية في عملية بناء وتثبيت أسس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واكدت معايعة أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأن الجهود يجب أن تتوحد لمواجهة ما تتعرض له فلسطين وأرضها ومقدساتها من اعتداءات.

وبدورة فقد شكر محمد المصري الوزيرة معايعة على حسن الاستقبال مثمنا دور الوزيرة معايعة في العمل على الحفاظ على التراث الثقافي والسعي الى النهوض بالقطاع السياحي في فلسطين علاوة على رفع

اسم فلسطين عاليا في العديد من المحافل الدولية السياحية لتكون فلسطين مقصدا سياحيا امن ومستقل