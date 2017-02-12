سحب قرعة الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين

القدس /PNN- أجريت ظهر اليوم الأحد، قرعة الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين لكرة القدم للموسم الحالي 2016-2017، بحضور الأمين العام للإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عمر أبو حاشية، والمدير التنفيذي للإتحاد فراس أبو هلال، ومدير دائرة المسابقات بالإتحاد علي جبريل، إلى جانب حضور رؤساء وممثلين عن الأندية المشاركة في البطولة.

وقبيل إجراء القرعة رحب أبو حاشية برؤساء ومممثلي الأندية الحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء خاصة أنه الأول الذي يجمع بينه كأمين عام جديد لإتحاد كرة القدم وبين رؤساء وممثلين عن أندية المحترفين والإحتراف الجزئي والأندية المتأهلة من الفروع، متمنياً مشاركة إيجابية لكافة الفرق المشاركة في الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين الخاصة بهذه البطولة.

كما أشار أبو حاشية إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الأندية والإتحاد خلال المرحلة القادمة على كافة المستويات بما يخدم مصلحة اللعبة وتطويرها من جميع النواحي، منوها إلى أن الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على استحداث “وحدة الإستعلامات والإستفسار”، لتكون حلقة وصل مهنية بين الأندية والإتحاد.

وأكد ضرورة نقل الثقافة الرياضية لجميع أركان اللعبة والتعامل مع الرياضة كمفهوم حضاري، وعدم استخدام الأساليب غير الحضارية داخل الملاعب سواء من قبل القائمين أو العاملين في الأندية إضافة إلى الجماهير، ومواصلة إظهار صورة مشرفة عن كرة القدم الفلسطينية التي شهدت تطورا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد.

كما تحدث أمين عام الإتحاد عن دور الأندية في كيفية إيجاد آلية تسويق واضحة لها، وضرورة تطوير إمكانياتها على كافة الأصعدة من أجل ضمان توفير مردود مادي يساهم في تطورها، وعدم الاعتماد فقط على الدفعة المالية المقدمة من قبل الإتحاد ومنحة الرئاسة، واعداً الحضور بأنه سيتم تسريع صرف مستحقات الأندية.

بدوره قال أبو هلال إن إدارات الأندية ورؤساءها والجماهير هم الداعم والمساند الحقيقي لمسيرة الإتحاد، مؤكداً أن سياسة الاتحاد من رئيسه اللواء جبريل الرجوب هي تطوير كافة عناصر اللعبة، مشيراً إلى أن الرياضة الفلسطينية تواجه العديد من الصعوبات والتحديات خاصة في ظل ممارسات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية المتواصة والتي تعمل على كبح جماح الرياضة ومحاولة وقف تطورها، مثمناً دور الأندية في مواجهة هذه الصعوبات والتحديات.

وأشار أبو هلال إلى ضرورة التزام الأندية بالأنظمة القارية والدولية وعدم مخالفة هذه اللوائح والقوانين من أجل مواصة التطور وتخطي العقوبات، مضيفا أنه سيتم تطبيق بعض المعايير الجديدة خلال الموسم القادم لضمان مشاركة الأندية الفلسطينية بشكل أكبر في الإستحقاقات الأسيوية والدولية.

بعد ذلك تم إجراء قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين والتي جاءت على النحو الآتي:

المجموعة الاولى المجموعة الثانية شباب الخليل × الموظفين هلال القدس × جمعية الشبان مركز بلاطة × اسلامي قلقيلية مركز الأمعري × بيت أمر نادي القوات × نادي جنين وادي النيص × العبيدية شباب الظاهرية × اهلي قلقيلية مركز طولكرم × وادي فوقين ثقافي طولكرم × سلون مؤسسة البيرة × عسكر شباب دورا × الكرمل أهلي الخليل × بيت صفافا شباب يطا × طوباس جبل المكبر × أبناء القدس السموع × العيسوية الخضر × مركز رقم 1

أما التعليمات الخاصة بالبطولة فقد جاءت كما يلي:

– يشارك في الكأس ( دور 32 ) أندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى وعددها 24 فريق والفرق المتأهلة من التصفيات التمهيدية في الفروع الثلاث وعددها 8 فرق حيث يتم تقسيمها إلى مجموعتين تلعب كل مجموعة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتأهل عنهم 16 فريقا إلى الدور التالي الذي يلعب أيضا بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة .

– يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مستويات اثنين بحيث تكون أندية المحترفين وأول أربع فرق من دوري الدرجة الأولى (حسب ترتيب الأسبوع 14) في صندوق” 16 فريق ” ويتم وضع باقي الفرق في الصندوق الثاني” 16 فريقا ” .

– تكون مدة المباراة 90 دقيقة مقسمة على شوطين مدة كل شوط 45 دقيقة بينهما راحة مدتها 15 دقيقة وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة .

– تعتبر العقوبات الإدارية التي تفرض على الأندية والتي تصدر عن لجان الاتحاد المختلفة نافذة في كافة البطولات الرسمية كعقوبة الإيقاف والغرامة المالية ويتم ترحيل البطاقات الحمراء فقط بين بطولة الكأس والدوري فيما لا ترحل البطاقات الصفراء إلا للاعب المنتقل من نادٍ إلى نادٍ آخر ( ترحل معه البطاقات إلى النادي الجديد ) .

– على جميع الفرق تقديم كشف دورة خاص ببطولة الكأس والحد الأقصى لعدد اللاعبين فيه هو 30 لاعبا وسداد رسوم الاشتراك للبطولة وهي 120 دينارا أردنيا قبل تاريخ 15/2/2017 .

– يجب على كل نادي إحضار كلا طقمي اللباس الخاص بالمباريات ( الرسمي والبديل ) إلى ملعب المباراة ( إجباري ) مع مراعاة الاختلاف الكامل بين أجزاء الطقمين ( قميص – شورت – جربان).

– تطبق كافة لوائح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولوائح الاتحاد الأسيوي والدولي فيما يتعلق بقانون اللعبة والاعتراضات والشكاوى وغيرها من المسائل القانونية.