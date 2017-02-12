رئيس بلدية الخليل يَتفقد مدرسة خديجة عابدين ومكتبة البلدية

الخليل/PNN-تفقد رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري، في جولة نظمها صباح اليوم الاحد، يرافقه عضو المجلس البلدي محمد عمران القواسمي وعدد من موظفي البلدية، مدرسة خديجة عابدين الثانوية

للبنات، وكان في استقباله كلاً من مدير التربية والتعليم وسط الخليل عاطف الجمل ومديرة المدرسة سحر القواسمي، للاطلاع على اوضاع المدرسة واحتياجاتها، باحثاً مع الاطراف الذين سلف ذكرهم سبل تنمية

القطاع التعليمي والارتقاء في المدارس بتحقيق تحصيل دراسي وجيل واعي ومثقف.

هذا واختتم الدكتور الزعتري جولته في مكتبة بلدية الخليل العامة، والتي تعد من أقدم المكتبات في المدينة، متفقداً أهم احتياجاتها في سبيل تطويرها وتحسين وضع الموظفين، وتأتي هذه الزيارة نظراً لأهمية

التعليم والثقافة في الارتقاء بالمجتمعات وضرورة الاهتمام بها، مشيراً الى أن البلدية تعمل على تأسيس مكتبة رقمية للتسهيل على القراء، خاصة طلبة المدارس والجامعات.