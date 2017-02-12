هأرتس: السلطة تلقت رسائل طمأنة امريكية خلال لقاء اللواء فرج بواشنطن

بيت لحم / PNN/ قالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية اليوم الاحد ان رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج عاد من جولة لقاءات في واشنطن، مع مسؤولين في الجهازين الامني والاستخباري في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عما اسمته مصادر فلسطينية، فقد تلقى فرج رسائل مطمئنة بشأن امكانية نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وتعامل ادارة ترامب مع البناء في المستوطنات وحل الدولتين.

واجتمع فرج فور عودته، يوم الجمعة، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، واطلعه على مضمون اللقاءات.

وحسب مسؤولين في السلطة، فقد ازالت الرسائل التي تلقاها فرج مخاوف الفلسطينيين، في الوقت الحالي.

وبالنسبة للفلسطينيين فان اللقاءات بين فرج والجهات الاستخبارية الامريكية تشكل محاولة اولى لكسر الجليد مع الادارة الجديدة في واشنطن.

ويسود التقدير في رام الله بأن الضغط الذي مورس خلال الأسابيع الأخيرة على ترامب من جانب جهات مختلفة، من بينها ملك الأردن عبدالله وملك السعودية سلمان، أثرت على الادارة في كل ما يتعلق بمسالة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.

وينتظرون في المقاطعة الان نتائج اللقاء بين نتنياهو وترامب يوم الاربعاء المقبل، فيما تواصل القيادة الامل بأن تبادر دول اوروبية، خاصة فرنسا، الى خطوة سياسية، او الاعتراف بالدولة الفلسطينية.