بينت :يحذر نتنياهو من الحديث مع ترامب عن اقامة دولة فلسطينية

واشنطن/PNN-تكتب “هآرتس” انه من المتوقع ان تتحول جلسة المجلس الوزاري المصغر، التي ستنعقد بعد ظهر اليوم تمهيدا للقاء رئيس الحكومة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب، الى مواجهة سياسية حول السياسة الاسرائيلية في الموضوع الفلسطيني. فقد كتب رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت على صفحته في الفيسبوك، مساء امس السبت، انه يحظر على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاعراب خلال اللقاء مع ترامب، عن استعداده لإقامة دولة فلسطينية.

وكتب بينت ان “كلمتا دولة فلسطينية، هما كارثة تاريخية. يمنع قولهما. هذا هو اختبارنا.. اذا ذكر نتنياهو وترامب في بيانهما بعد اللقاء الالتزام بإقامة فلسطين او مصطلح الدولتين، بهذا الشكل او ذلك، سنشعر كلنا بذلك على جلدنا خلال السنوات القادمة. سترتعد الأرض، سيكون هناك ضغط دولي، مقاطعة، تقارير ضد اسرائيل، صواريخ، تجميد البناء، تقييد ايدي الجنود في محاربة الارهاب – كل هذا سيتواصل وسيتزايد.. هذا هو الفارق كله بين اليسار واليمين. اليسار يدعم اقامة دولة فلسطينية واليمين يعارض اقامتها. اليمين يدعم السيادة على المناطق الاسرائيلية وحكم ذاتي في المناطق الفلسطينية”.

وقال مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو ان تصريحات الوزراء بشأن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب، قبل سماع موقف الرئيس الامريكي في الاجتماعات المغلقة، من شأنه التخريب على المحادثات. وقال مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو انه “توجد منظومة علاقات جيدة ودافئة بين الزعيمين ويجب تعزيزها”. وأضاف ان نتنياهو سيستمع الى موقف الوزراء خلال جلسة المجلس الوزاري، لكنه سيعرض في النهاية المصلحة القومية الاسرائيلية كما يفهمها.

يشار الى ان نتنياهو عقد في الأيام الأخيرة اجتماعات تحضيرية للقاء مع ترامب. ووصل سفير اسرائيل لدى واشنطن، رون دريمر، بشكل خاص الى القدس من اجل المشاركة في هذه الاجتماعات. ويوم الخميس الماضي اجتمع نتنياهو مع قادة الاجهزة الأمنية بمشاركة وزير الامن افيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات هرتسي هليفي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، والمدير العام للجنة الطاقة النووية زئيف شنير. كما عقد نتنياهو اجتماعا مع المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم.

ونوقشت خلال هذه الاجتماعات القضايا التي يتوقع قيام نتنياهو بطرحها خلال اللقاء مع ترامب، وفي مقدمتها النووي الايراني، الحرب الاهلية في سورية والموضوع الفلسطيني. وقال مسؤول في ديوان رئيس الحكومة ان نتنياهو سيوضح لترامب ان اسرائيل لن توافق على وجود ايراني في سورية، في كل اتفاق سياسي سيتم التوصل اليه بين روسيا والولايات المتحدة.