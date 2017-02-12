اليمين الاسرائيلي يعد قانونًا لمنع المحكمة العليا من الغاء قوانين الكنيست

القدس/PNN-يسعى اليمين الاسرائيلي من دفع قانون هدفه منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين سنتها الكنيست، والغاء الثورة القضائية التي حققها رئيس المحكمة العليا السابق اهران براك.

وتكتب “يسرائيل هيوم”، أنه يقف وراء الحملة التي تسمى “اعادة الديموقراطية الى سابق عهدها” حركة “طريق حياة”، التي اصدرت نشرة تتألف من 30 صفحة، تشرح فيها بإسهاب التسلسل التاريخي لثورة براك

القضائية، وتدخل المحكمة العليا في قوانين الكنيست.

وقال المبادرون لمشروع القانون ان الاقتراح يسعى لتبني النموذج المتبع في انجلترا. وحسب هذا النموذج، يحق للمحكمة العليا الاشارة الى التناقض بين اوامر قانون اعتيادي وقانون اساس، لكنه لا يحق لها الغاء

قانون، وهذا تقرره الكنيست فقط، التي يمكنها الغاء القانون، تعديله او تركه كما هو.

ويعتمد مشروع القانون على الادعاء بأنه لا يوجد اليوم أي قانون اساس يمنح المحكمة العليا صلاحية الغاء قوانين. ووقع مشروع القانون النواب دافيد بيتان ويهودا غليك (ليكود)، يسرائيل ايخلر (يهدوت هتوراه)

وموطي يوغيف (البيت اليهودي).