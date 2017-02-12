بالصور:وفد نادي الحسين الأردني يغادر فلسطين

أريحا /PNN- مغادرة وفد نادي الحسين الأردني وأهم المحطات في زيارة الوفد بعد زيارة استمرت 9 أيام غادر ارض الوطن وفد الهيئة الإدارية لنادي شباب الحسين و فريقه لكرة الطائرة الأول بعد إجراء عدة لقاءات

بالكرة الطائرة مع الفرق ألفلسطينية وذلك تلبية للدعوة والاستضافة التي تلقاها النادي من الإتحاد العام للرياضة العسكرية ، كما تم تنفيذ برنامج اشتمل على زيارات ولقاءات عديدة في عدد من محافظات الوطن

ومباريات ودية بكرة الطائرة مع القوات وعدد من الفرق المحلية كما تم زيارة الأماكن التاريخية والدينية بإشراف وتنسيق من الاتحاد العام للرياضة العسكرية ، كما التقى الوفد بسيادة اللواء نضال أبو الدخان قائد

القوات كما زار الوفد عدد من مواقع قوات الأمن الوطني و التقى عدة قادة مناطق في كل من أريحا و قلقيليه وبيت لحم والخليل خلال زياراته فقد زار الوفد مدينة بيت لحم مهد سيدنا المسيح ومحافظة الخليل وأدوا

الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف ، كما زاروا قصر هشام التاريخي في محافظة أريحا وبعد جهود حثيثة ومتابعة من الاتحاد العام للرياضة العسكرية توج الوفد برنامجه بزيارة تاريخية لمدينة القدس الشريف لتكون

المحطة الأخيرة اختتم بعدها زيارته لفلسطين ، هذا وقد أقام الاتحاد العام للرياضة العسكرية حفل وداع للوفد الأردني في مدينة أريحا في الحديقة الإسبانية بحضور العقيد أمل خليفة مدير الاتحاد العام للرياضة

العسكرية و العلاقات العامة وعدد من ضباط الاتحاد وشخصيات وطنية وأقيم برنامج حفل شاركت فيه الفرقة القومية والموسيقى العسكرية التابعة لقوات الأمن الوطني ونخبة من الفنانين الوطنيين وجرى تكريم

رئيس وأعضاء وفد نادي الحسين الأردني وتقديم الدروع التقديرية والإعلام الفلسطينية تعبيرا عن الروابط الأخوية والمحبة بين الشقيقين .هذا وقد عبر أعضاء الوفد عن عظيم الامتنان والشكر والعرفان للقيادة

الفلسطينية شاكرين الاتحاد العام للرياضة العسكرية على هذه المبادرة الأخوية الرياضية التي ستستمر وتتأصل لتصبح رافده أساسية لمزيد من التعاون والشراكة بين طائرة الحسين وفريق القوات وتوطيد العلاقات

الأخوية بين الأشقاء .