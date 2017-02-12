الاحتلال يفرج عن الأسير “مهند جرادات” بعد 14 عاماً

جنين/PNN-أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” أفرجت مساء اليوم الأحد عن الأسير المجاهد مهند أحمد نامق جرادات (36 عاماً)؛ من بلدة السيلة الحارثية قضاء

محافظة جنين وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة (14) عاماً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقلته بتاريخ 13/02/2003، وأصدرت المحكمة “الإسرائيلية” بحقه حكماً بالسجن لمدة (14) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي

والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

جدير بالذكر أن الأسير مهند جرادات ولد بتاريخ 19/08/1981، وأمضى مدة اعتقاله كاملةً متنقلاً بين سجون الاحتلال والتي كان آخرها سجن النقب.

من جهتها، تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المجاهد مهند جرادات وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال