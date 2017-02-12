إعادة فتح كنيسة “الطابغة” التي أحرقها متطرفون يهود

القدس/PNN-اعيد فتح كنيسة الطابغة الاثرية المعروفة بانها كنيسة “الخبز والسمك” في طبريا الاحد بعد 20 شهرا على حريق اندلع فيها اضرمه متطرفون يهود .

وتضررت غرفتان في مجمع الكنيسة الاثرية الواقعة على ضفاف بحيرة طبريا اثر الحريق الذي اندلع في حزيران/يونيو 2015. ولم تتضرر الكنيسة نفسها في الحريق.

وتم افتتاح رواق الكنيسة بعد قداس حضره مسؤولون مسيحيون ومتبرعون.

وقال هينز ثيل، امين عام الرابطة الالمانية للاراضي المقدسة التي تدير الكنيسة، “بعد ثمانية اشهر من الاعمال، اصبح بامكان الزوار من جميع انحاء العالم الدخول الى رواق ومدخل كنيسة الخبز والسمك”.

وكلفت اعمال الترميم قرابة 950 الف يورو، دفعت الدولة العبرية مبلغ 370 الف يورو منها، بحسب بيان صادر عن مؤتمر الاساقفة في الاراضي المقدسة.

وتسمى كنيسة الطابغة التابعة للكنيسة الكاثوليكية كذلك بكنيسة “الخبز والسمك”، اذ شيدت احياء لذكرى معجزة السيد المسيح المذكورة في الانجيل التي اكثر فيها الخبز والسمك لإطعام الفقراء.

وادان القضاء الاسرائيلي ثلاثة متطرفين يهود بتهمة اضرام النيران في الكنيسة بسبب “كراهية المسيحية”. ولم يصدر اي حكم عليهم حتى الان.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم “دفع الثمن” وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات “الإسرائيلية” إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.