لمَ لا تُصعق الطيور التي تقف على أسلاك الكهرباء ؟

من قواعد السلامة الحياتية المهمة التي تعلمناها منذ صغرنا، ضرورة الابتعاد عن خطوط وأسلاك الكهرباء في المنزل وخارجه. بما في ذلك، الأجهزة والمعدات الكهربائية وعدم لمسها.

لكن قد يدفعنا الطفل في داخل كل واحد منا إلى التساؤل عن سبب عدم سقوط الطيور عن أسلاك الكهرباء مصعوقة ميتة بفعل وقوفها عليها. فنحن نُشاهد العصافير تقف على خطوط الضغط العالي الكهربائية دون تأثر على الرغم من شدة التيار المار بهذه الأسلاك!

فهل هذه الكائنات خارقة للطبيعة؟ فإن لم تكن كذلك.. فما الذي يمنع الطيور من أن تُصعق عندما تقف على خطوط الكهرباء ؟

لفهم هذا الأمر، في البداية يجب تذكُّر بعض قوانين الفيزياء وتعريفاتها التي درسناها في المدرسة. فالكهرباء ما هي إلا حركة إلكترونات تنتقل من نقطة إلى أخرى. وحيث أن التيار الكهربائي لا يُمر إلا عبر دائرات مُغلقة.

فالدائرة الكهربية في أبسط صورها تتكون من مصدر للجهد الكهربي ومقاومة، وعند تسليط فرق جهد كهرباي بين طرفي مقاومة فإنه يدفع الإلكترونات حاملة الشحنات إلى الحركة داخل الدائرة.

وحيث أنه لمرور التيار الكهربائي بين نقطتين، يجب وجود فرق جهد بين هاتين النقطتين، وإلا لن يكون هناك ما يدفع الإلكترونات من مكانها.

وبالعودة إلى الطيور الخارقة التي لا تتأثر بالكهرباء ولا تُصعق بسببها، فإن الأمر ببساطة أنها تكتسب جهد مساوٍ للجهد المار في السلك الكهربائي. بالتالي، فإن التيار سيتعامل مع أقدام الطائر على أنها مجرد نقاط على السطح الموصل، وسيُكمل طريقه في السلك متجاوزًا المرور في جسم الطائر.

ولتبسيط ذلك أكثر، فلنتخيل وجود صخرة على أرض مستوية، ما الذي يدفعها للحركة؟ لا شيء! لكن إذا تم وضع هذه الصخرة أعلى منحدر، فإن الصخرة ستكتسب طاقة وضع عما كانت عليه بالأسفل؛ وبالتالي فإن قوى الجاذبية ستسحبها لأسفل المنحدر طالما لم يُعِقها شيء.

سبب آخر هو فلسفة التيار الكهربائي في اختيار المسار الذي يمشي به. فالتيار الكهربي يختار الطريق الذي يحتوي على أقل قدر ممكن من العوائق، أو كما نسميه المسار الأقل في المقاومة الكهربائية.

وحيث أن مقاومة الطائر بالنسبة للسلك كبيرة جدًا، والسلك تكاد تكون صفر، فإن تيار يختار الطريق الأسهل ويختار السلك ليمر عبر متجاوزًا الطائر!

باختصار..

عند وقوف طائر على أحد أسلاك نقل الطاقة فإنه يتعرض لجهد ثابت، وهذا يعني عدم وجود مسار لمرور التيار الكهربي، كما أن التيار الكهربي المتحرك بالفعل في الأسلاك عندما يصادف وجود الطائر فإنه يستكمل طريقه الأقل في المقاومة الكهربية، وفي كل الأحوال لن يتعرض الطائر للصدمة الكهربية وسيبقى آمنًا.

المصدر: وكالا