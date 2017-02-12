القادسية يتعثر والمغازي يواصل الصحوة

غزة/PNN-تعادل فريق القادسية المتصدر مع جاره الاستقلال بهدفين لمثلهما مساء الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، في ختام مباريات الأسبوع 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في القطاع.

وسجل هدفي القادسية أحمد العمواسي في الدقيقة 33، ورشيد النمس بالدقيقة 69، فيما أحرز هدفي الاستقلال موسى السطري في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، وأحمد أبو بلال بالدقيقة 58، علماً أن عبد القادر المغير طرد من صفوف الاستقلال في الدقيقة 35 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ووصل رصيد القادسية إلى 31 نقطة في المركز الأول، وبفارق الأهداف أمام شباب جباليا، وحصل الاستقلال على النقطة 14 ليحتل المركز العاشر.

وحكم المباراة: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده عبد الرحمن زقوت، وأحمد شبير للخطوط، وخالد أبو الخير رابعاً.

بدوره، واصل خدمات المغازي صحوته في الدور الثاني، بالفوز على ضيفه خدمات جباليا بهدفين لواحد، على ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.

وتقدم المغازي عبر يحيى أبو عبيدة في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أدهم أبو ركبة لجباليا بالدقيقة 45 من ركلة جزاء، لكن محمد إبراهيم أبو ظاهر منح الفوز للمغازي في الدقيقة 56 بتسجيل هدف فريقه الثاني.

ورفع المغازي رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12 والأخير، وبفارق الأهداف خلف خدمات البريج، وتجمد رصيد خدمات جباليا عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

وقاد اللقاء تحكيمياً: الدولي محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده إياد أبو عبيد، وفادي السمهوري للخطوط، والدولي سامح القصاص رابعاً.

الثانية

وفي أخر مباريات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع “غزة والشمال”، تعادل المشتل مع ضيفه نماء بهدف لمثله، على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

وأحرز هدف المشتل محمود أبو حطب في الدقيقة 71، أما هدف نماء فسجله محمد أبو حشيش بالدقيقة 59، ليرتفع رصيد المشتل إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ووصل رصيد نماء إلى 10 نقاط بالمركز الخامس.

وفي ختام مباريات الأسبوع 13 من فرع “الوسطى والجنوب”، تفوق أهلي النصيرات على اتحاد دير البلح بثلاثة أهداف لاثنين، على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

وسجل للنصيرات يحيى شامية “هدفان” في الدقيقتين 49، و95 على التوالي، وبلال رمضان بالدقيقة 62 من ركلة جزاء، أما هدفي اتحاد “الدير” فأحرزهما أحمد المقاطعة في الدقيقة 21، ومحمود أبو لبدة بالدقيقة 87، علماً أن المباراة شهدت طرد لاعب النصيرات خالد الصيداوي، ولاعب اتحاد “الدير” معاذ السلقاوي في الدقيقة 92 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ورفع أهلي النصيرات رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد اتحاد “الدير” عند 12 نقطة بالمركز الثامن.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الأسبوع القادم من الدرجتين يوم الجمعة المقبل.